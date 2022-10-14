Предприятия, которые потеряли производственные мощности, смогут получить до 60 млн грн кредита

КИЕВ. 14 октября. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил постановление о предоставлении до 60 млн грн льготного кредита предприятиям, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Предприятия, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности, смогут получить до 60 млн грн льготного кредита. Правительство сегодня утвердило соответствующее постановление", – написал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр отметил, что речь идет о мощностях, которые разрушены, повреждены или расположены на оккупированных территориях.

"Эта новая программа позволит возобновить работу части бизнесов. Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала. Государство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Ссуда ​​предоставляется до 5 лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе, чем за 50 километров до линии боевых действий", – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, готовых возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им нужна дополнительная поддержка от государства.

Напомним

Шмыгаль сообщал, что Кабинет Министров Украины в 2023 году продолжит реализовывать программы помощи украинскому бизнесу.