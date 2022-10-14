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В россии самолет не смог улететь в Турцию из-за мобилизации второго пилота - СМИ

В россии самолет не смог улететь в Турцию из-за мобилизации второго пилота - СМИ

КИЕВ. 14 октября. УНН. Самолет не выпустили из аэропорта российской Уфы в Анталью из-за мобилизации второго пилота. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал Mash, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, пассажиров рейса авиакомпании Azur Air сначала два часа просто продержали на взлетно-посадочной полосе, а потом объявили по громкой связи: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлёт отменяется. Просим вас покинуть самолёт".

Как рассказали источники Mash, повестка второму пилоту якобы приходила, когда тот ещё был дома, но он её проигнорировал и рассказывать об этом никому не стал, поэтому его и остановили на паспортном контроле.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что в москве и санкт-петербурге полиция рф вручает мужчинам повестки в рамках объявленной в стране «частичной мобилизации», устраивая облавы.

Источник: УНН
Теги: Россия, самолет, мобилизация
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