В "Дії" обновили услуги для внутренних переселенцев: что изменилось

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что в государственном приложении «Дія» обновили услугу для внутренне перемещенных лиц. Теперь заявки будут обрабатываться еще быстрее, передает УНН.

Цитата

«Наша команда совместно с Министерством социальной политики успешно закончила обновление услуги для внутри перемещенных лиц в приложении. Теперь новые пользователи смогут получить справку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и выплаты в течение нескольких дней, а не ожидать неделями, как было раньше. Подавайте на помощь и получайте цифровую справку ВПЛ за несколько кликов. Пользователи, получившие статус ранее, также могут и дальше пользоваться справкой в ​​Дії», - говорится в сообщении.

Детали

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, сейчас идет работа над дальнейшим развитием услуги для ВПЛ.

«Скоро добавим возможность по отмене статуса и изменению адреса регистрации ВПЛ в Дії», - подчеркнул он.

Дополнение

На портале «Дія» в тестовом режиме заработала программа доступного кредитования для украинцев «єОселя», которая дает возможность приобрести жилье с первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет.