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В Чернигове создали самый большой вязаный флаг Украины

В Чернигове создали самый большой вязаный флаг Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. Возле Екатерининской церкви в Чернигове создали самый большой и тяжелый вязаный флаг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницы Верховной Рады и "Любимый Чернигов".

Цитата

"Сегодня, 14 октября, возле Екатерининской церкви в Чернигове установили новый рекорд Украины с самого большого по размеру вязаного флага", – говорится в сообщении.

Детали

Длина флага – 30 м 54 см, ширина – 20 м 20 см. Его вязало около 350 женщин со всей Украины и из-за границы в течение четырех месяцев.

Также флаг хотят взвесить и зафиксировать еще один рекорд Украины, потому что он весит примерно 200 кг. После этого его разделят на части и сделают меньший флаг, который оставят в Чернигове.

Из остальной ткани сделают пледы. Часть из них передадут детям из разных регионов Украины: семьям ВПЛ и в интернаты. Другую часть пледов организаторы хотят продать, а деньги отправить на нужды ВСУ.

Напомним

28 августа в Киеве в рамках акции "Украина – единая" через Парковый пешеходный мост развернули украинский флаг длиной 430 метров.

Источник: УНН
Теги: флаг Украины, Чернигов и Черниговская область
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