ВСУ против камикадзе: украинские воины сбили 116 дронов, попаданий - 34

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинские Военно-Воздушные Сил избили втрое больше вражеских дронов, чем зафиксировано попаданий по нашей территории. И даже среди них большинство не привело к значительным поражениям. Об этом заявила начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

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«Мы уже имеем достижение: 116 сбитых (дронов – ред.) против 34 попаданий. К тому же, эти попадания не всегда были результативными. Часто это просто было на срез воды или береговую линию, то есть без повреждений. Поэтому не так страшен тот дрон, как его рисуют», – рассказала Гуменюк.

Детали

По словам спикера, только этой ночью на Николаевском направлении было сбито шесть таких дронов.

Напомним

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, российская армия имеет на вооружении 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и планирует закупить еще несколько тысяч.