Правительство упростило процесс медицинской эвакуации защитников Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. Кабинет Министров Украины упростил механизм медицинской эвакуации для защитников Украины, передает УНН с ссылкой на правительственный портал.

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"Правительство внесло изменения в порядок направления лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией рф против Украины, на лечение за границу, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2022 г. №411 "Об обеспечении организации направления лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение за границу", - говорится в сообщении.

Детали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что продолжается активное сотрудничество с международными партнерами по эвакуации украинцев, которые пострадали от вооруженной агрессии россии.

"Сейчас уже около 2 тысяч наших граждан эвакуированы из разных регионов Украины в клиники Европы", - сообщил Ляшко.

По его словам, утвержден механизм поиска стран-членов Европейского Союза, которые готовы бесплатно принять на лечение защитников Украины, через электронную платформу EWRS (Система раннего предупреждения и реагирования).

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"Для того, чтобы ускорить эвакуацию, организационные действия будут проходить параллельно: Минздрав будет прорабатывать медицинскую часть в то время, как государственные органы, входящие в состав сектора безопасности и обороны, будут готовить разрешения на выезд за границу для защитников Украины", - говорится в сообщении.

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Также изменениями предусмотрено установление трехдневного срока для того, чтобы государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, обобщил полученную от военно-медицинского учреждения информацию и направил на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов защитников Украины.

"Теперь механизм предоставления медицинской и/или реабилитационной помощи за рубежом защитникам Украины, защищающим суверенитет и территориальную целостность Украины, значительно упрощен, поскольку одним из первоочередных приоритетов для правительства является обеспечение военнослужащих необходимой медицинской помощью, доступ к которой ограничен из-за войны", – говорится в сообщении.