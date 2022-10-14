Хельсинкская комиссия США рекомендует заменить россию в Совбезе ООН на Украину

КИЕВ. 14 октября. УНН. Независимая американская правительственная организация по правам человека и безопасности призывает администрацию президента Джо Байдена предпринять немедленные шаги для исключения россии из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН после того, как на этой неделе рф нанесла ракетные удары по гражданским районам Киева и других крупных городов Украины, пишет УНН со ссылкой на Foreign Policy.

Детали

Так, в письме на имя госсекретаря США Энтони Блинкена, которое есть в распоряжении Foreign Policy, Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) призвала США инициировать протест против статуса россии как постоянного члена Совета Безопасности на основании нарушения суверенитета Украины, которое, по словам президента США Джо Байдена, противоречит Уставу ООН.

Согласно плану, Украина выдаст полномочия представителю, чтобы претендовать на место, что позволит Соединенным Штатам или другой стране опротестовать статус россии как члена Совета Безопасности. Он вытекает из соглашения 1991 года о сохранении за москвой постоянного места в Совете Безопасности после распада Советского Союза. Это может привести к голосованию за возможность россии оставаться в Совете Безопасности.

"Мы призываем вас инициировать процесс замены россии в Совете Безопасности ООН в качестве пятого постоянного члена", - сопредседатель и член комиссии Стив Коэн и Джо Уилсон соответственно написали Блинкену в среду.

"Россия не является ответственным международным игроком и не заслуживает места в Совете Безопасности ООН. Более того, она не имеет права на это место. Скорее, оно было предоставлено россии в результате сделки после распада Советского Союза. Украина может и должна быть признана, чтобы занять место СССР, а не россии", - настаивают конгрессмены.

Как отмечает FP, идет дискуссия о том, насколько легко россия может быть исключена из Совета Безопасности. Украина, например, может занять старое место России, пригретое Советским Союзом.

Члены Совета Безопасности могут провести голосование по вопросу о членстве России большинством в девять стран, если Соединенные Штаты или другой член Совета поддержат вызов украинского представителя для выдачи полномочия, чтобы занять старое место Советского Союза, считает Томас Грант из Кембриджского университета.

Однако, как отмечается, такой шаг может повлечь за собой юридические и политические последствия. Как указывает автор, поскольку Украина «была уставным членом Организации Объединенных Наций в 1946 году - ее добавил в этот орган советский лидер Иосиф Сталин вместе с беларусью в ходе переговоров, чтобы дать москве больше голосов, - некоторые сомневаются, что она может претендовать на место россии». Украина, как отмечается, также поддержала сохранение членства Советского Союза в ООН в 1991 году после того, как россия стала независимым государством (Россия не была членом ООН до распада Советского Союза). С юридической точки зрения, исключение россии в пользу Украины может потребовать внесения поправок в устав ООН, что случалось лишь пять раз за 76-летнюю историю всемирной организации, пишет издание.

Некоторые эксперты скептически относятся к возможности исключения москвы из состава организации – в частности так как другие страны могут быть обеспокоены прецедентом, который может создать исключение из числа постоянных членов Совета безопасности.

Соединенные Штаты, похоже, рассматривают и другие варианты борьбы с позицией рф в Совете Безопасности. Байден в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН в прошлом месяце предложил реформировать Совет Безопасности ООН, но говорил только о добавлении новых членов, а не об исключении старых.

Хотя эксперты и дипломаты широко согласны с тем, что нынешний состав СБ ООН не отражает современного миропорядка, мало кто верит, что пять крупнейших держав в СБ ООН, в частности Китай и россия, единогласно согласятся на добавление новых постоянных членов в Совет, указывает издание.

Напомним

12 октября абсолютное большинство стран ООН проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона. Так, за резолюцию проголосовало 143 страны, против – 5, 35 стран воздержались от голосования.

Среди тех, кто был против резолюции – КНДР, беларусь, Никарагуа, Сирия и россия.