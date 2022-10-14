В Херсонской области оккупанты составляют списки для депортации школьников – ОВА

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Херсонской области под видом "оздоровления и отдыха" российские оккупанты составляют списки для депортации школьников. Об этом на брифинге сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает УНН.

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“Сейчас в школах на правобережье и левобережье объявляют каникулы – в настоящее время они (оккупанты – ред.) составляют списки учеников и родителей для того, чтобы депортировать их в Крым или на территорию рф. Это будет принудительная депортация. И то, что коллаборанты сейчас говорят, что это якобы оздоровление – то должен заметить, что такой пример уже был в Харьковской области, когда детей вывезли в Крым, а после деоккупации их не возвращают родителям и не дают детям вернуться назад. Поэтому призываю всех, если есть возможность выезжать на подконтрольную Украине территорию. Если такой возможности нет – найдите безопасное место и прячьтесь там, дождитесь освобождения”, – заявил Хлань.

Детали

По словам советника главы ОВА, оккупанты обратились к руководству российской федерации с просьбой обеспечить переезд и условия проживания для людей, которые хотят уехать из Херсонской области.

Как сказал Хлань, на самом деле эту эвакуацию планируют сделать для коллаборантов и оккупационных властей, которые понимают, что из-за контрнаступательных действий ВСУ они долго в Херсоне не продержатся.

“Оккупанты и коллаборанты понимают, что долго удержаться им, особенно на правобережье и в Херсоне, точно не удастся. И как раз произошедшие на прошлой неделе контрнаступательные действия ,которые и сейчас продолжаются, говорят о том, что Вооруженные силы уверенно продвигаются и деоккупируют Херсонскую область. Я понимаю, что та эвакуация, которую объявляет сейчас сальдо – это для коллаборантов и предателей по регионам, которые постепенно освобождаются Вооруженными силами Украины”, – отметил Хлань.

Напомним

По данным британской разведки, российские оккупанты, вероятно, ожидают боев в захваченном Херсоне, поэтому начали готовиться к эвакуации жителей.