Сейчас нет необходимости, а там видно будет: путин сделал циничное заявление о массированных ударах по Украине

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российский диктатор владимир путин заявил, что сейчас оккупанты не планируют следующий массированный ракетный удар по Украине, а там - видно будет. Об этом он сказал на пресс-конференции в Астане, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"В массированных ударах сейчас нет необходимости, сейчас другие задачи стоят, потому что из, по-моему, двадцати девяти объектов семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Но "добирают" эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае, сейчас, а там - видно будет", - сказал путин.

Детали

Кроме того, путин сделал ряд других циничных заявлений.

"Зерновое соглашение"

Так, российский диктатор пригрозил срывом «зернового соглашения».

По его словам, функционирования зернового коридора может оказаться под вопросом, если выяснится, что взрывчатое вещество для теракта на Крымском мосту было отправлено этим путем из Одессы.

Мобилизация

путин утверждает, что минобороны рф изначально предполагало призвать по частичной мобилизации меньше 300 тыс. человек. Уже мобилизовано 222 тыс. человек - в подразделениях вс рф уже находятся 33 тыс. мобилизованных, в том числе 16 тыс. в частях, привлекаемых к боевым задачам.

По его словам, якобы примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

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Переговоры с Украиной

Российский диктатор заявил, что рф якобы всегда открыта для переговоров - договоренности в Стамбуле были чуть ли не парафированы.

"Как только (российские – ред.) войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало, вот и все. Если они созреют для этого - пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы и посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован", - скзал путин.

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