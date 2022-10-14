Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17025

В Лимане завершили эксгумацию на месте массового захоронения военных ВСУ: изъяты 34 тела

В Лимане завершили эксгумацию на месте массового захоронения военных ВСУ: изъяты 34 тела

КИЕВ. 14 октября. УНН. Следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

Детали

По данным полиции, продолжаются работы на второй локации, где похоронены более 120 гражданских. Судьба каждого умершего будет установлена.

Тела военных направлены в морг. После идентификации и установления причин смерти погибших будет передано родным для захоронения.

Добавим

Полицейские сосредоточили усилия на эксгумации гражданских лиц по захоронению, расположенному рядом с могилой военных. В сутки следственно-оперативные группы поднимают и обследуют около 10 тел.

Всего с 29 сентября до сегодняшнего дня полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человека, погибших во время оккупации. Из них 108 тел были эксгумированы по стихийным захоронениям, остальные найдены в зданиях и на улицах.

Большинство погибших – 85– гражданские жители, часть из них имеет признаки насильственной смерти, в том числе осколочные повреждения.

Полицейские тщательно выясняют обстоятельства смерти каждого человека. На сегодняшний день отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы.

Полицейскими установлено 35 захоронений на деоккупированной территории. За сутки полиция получила информацию о еще 4 местах захоронения.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Украина, полиция, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.