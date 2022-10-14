В Лимане завершили эксгумацию на месте массового захоронения военных ВСУ: изъяты 34 тела

КИЕВ. 14 октября. УНН. Следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ в Лимане. Полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитников, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

Детали

По данным полиции, продолжаются работы на второй локации, где похоронены более 120 гражданских. Судьба каждого умершего будет установлена.

Тела военных направлены в морг. После идентификации и установления причин смерти погибших будет передано родным для захоронения.

Добавим

Полицейские сосредоточили усилия на эксгумации гражданских лиц по захоронению, расположенному рядом с могилой военных. В сутки следственно-оперативные группы поднимают и обследуют около 10 тел.

Всего с 29 сентября до сегодняшнего дня полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах тела 144 человека, погибших во время оккупации. Из них 108 тел были эксгумированы по стихийным захоронениям, остальные найдены в зданиях и на улицах.

Большинство погибших – 85– гражданские жители, часть из них имеет признаки насильственной смерти, в том числе осколочные повреждения.

Полицейские тщательно выясняют обстоятельства смерти каждого человека. На сегодняшний день отобрано 44 образца ДНК для проведения молекулярно-генетической экспертизы.

Полицейскими установлено 35 захоронений на деоккупированной территории. За сутки полиция получила информацию о еще 4 местах захоронения.