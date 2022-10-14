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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Украина в этом месяце получит от США комплексы NASAMS - Резников

Украина в этом месяце получит от США комплексы NASAMS - Резников

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украина получит от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS в текущем месяце. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Резников отметил, что украинские специалисты уже начали учиться работать с NASAMS.

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«Есть решение США о поставке нам очень известной системы NASAMS, первых нескольких установок, где тоже уже проходят обучение наших специалистов и они тоже будут поставлены именно в этом месяце. Кроме того, принято решение о плюс несколько установок NASAMS», - рассказал Резников.

Дополнение

Великобритания передаст ракеты для систем NASAMS Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, вооружение, Алексей Резников
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