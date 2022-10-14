Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям оккупантов - Генштаб

КИЕВ. 14 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по позициям российских оккупантов. Поражены 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также один зенитный ракетный комплекс противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла тринадцать ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склады боеприпасов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 190 огневых задач.