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Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям оккупантов - Генштаб

Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям оккупантов - Генштаб

КИЕВ. 14 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по позициям российских оккупантов. Поражены 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также один зенитный ракетный комплекс противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла тринадцать ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склады боеприпасов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 190 огневых задач.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война
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