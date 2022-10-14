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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Министра финансов Украины Марченко избрали председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год

Министра финансов Украины Марченко избрали председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год

КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Я был избран Председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ на 2023 год. Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ», - написал Марченко.

Детали

Он отметил, что за это долгое время были сформированы надежные и прозрачные партнерские отношения.

«И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие. Это великая честь представлять Украину на международной финансовой арене. Новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами членами Всемирного Банка и МВФ», - отметил Марченко.

Дополнение

Украина получила от Международного валютного фонда 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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