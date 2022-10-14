Недолет: над белгородом взорвались три ракеты, которые запустили на Харьков, пылает ТЭЦ

КИЕВ. 14 октября. УНН. Над белгородом взорвались три ракеты, которые, вероятно, были выпущены в направлении Харькова. Как сообщают украинские Telegram-каналы, после взрывов в белгороде вспыхнула ТЭЦ, передает УНН.

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"Сообщают о запуске ракет из белгородской области в направлении Харькова. 3 ракеты летели и взорвались еще над территорией рф. Харьков, будьте в укрытиях!" – написал нардеп Алексей Гончаренко.

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Позже начали появляться сообщения о том, что белгород исчез свет. Причиной этого, как выяснилось, стал пожар на ТЭЦ, в который могла попасть одна из ракет.

В то же время российские Telegram-каналы сообщают о "прилете".