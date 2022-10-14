ВСУ уничтожили значительную часть вооружения и военной техники рф в Антраците на Луганщине

КИЕВ. 14 октября. УНН. В районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области украинские военные уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, транспортировавшуюся железнодорожным транспортом. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области, наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, транспортировавшуюся железнодорожным транспортом. Количество и характер повреждений уточняются", - говорится в сообщении.

Детали

Также сообщается, что, по уточненной информации, подтверждено уничтожение значительного количества личного состава противника за предыдущие дни.

"Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области, оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранеными. Также уничтожены 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники", - информирует Генштаб.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты скапливаются на Сватовщине на Луганщине, минируют мосты и усиливают "отмененный" контроль на границе с россией.