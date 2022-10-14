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Огненный "хлопок" в белгороде: губернатор подтвердил пожар на ТЭЦ

Огненный "хлопок" в белгороде: губернатор подтвердил пожар на ТЭЦ

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Губернатор белгорода Вячеслав Гладков подтвердил пожар на ТЭЦ и добавил, что загорелось после "обстрела", передает УНН со ссылкой на Mash.

Цитата

"После обстрела белгорода вспыхнула подстанция 110 кВт. Выехал на место... Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания”, - отметил Гладков.

Добавим

Кроме того, российский чиновник сообщил, что власти белгородской области решили объявить каникулы во всех школах региона с понедельника, 17 октября.

Напомним

Над белгородом взорвались три ракеты, которые предположительно были выпущены в направлении Харькова. Как сообщают украинские Тelegram-каналы, после взрывов в белгороде вспыхнула ТЭЦ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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