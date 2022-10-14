Огненный "хлопок" в белгороде: губернатор подтвердил пожар на ТЭЦ

КИЕВ. 14 октября. УНН. Губернатор белгорода Вячеслав Гладков подтвердил пожар на ТЭЦ и добавил, что загорелось после "обстрела", передает УНН со ссылкой на Mash.

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"После обстрела белгорода вспыхнула подстанция 110 кВт. Выехал на место... Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания”, - отметил Гладков.

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Кроме того, российский чиновник сообщил, что власти белгородской области решили объявить каникулы во всех школах региона с понедельника, 17 октября.

Напомним

Над белгородом взорвались три ракеты, которые предположительно были выпущены в направлении Харькова. Как сообщают украинские Тelegram-каналы, после взрывов в белгороде вспыхнула ТЭЦ.