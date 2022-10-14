Залужный обсудил с верховным главнокомандующим силами НАТО новые угрозы со стороны россии и беларуси

КИЕВ. 14 октября. УНН. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны россии и беларуси, передает УНН.

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«Пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили оперативную ситуацию и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также потенциальные угрозы со стороны государства-террориста российской федерации и республики беларусь. Стратегическая инициатива - в наших руках, поэтому главное не останавливаться», - написал Залужный в Facebook.

Детали

Он отметил, что поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами, остаются нашими приоритетами.

Дополнение

Самопровозглашенный президент беларуси Александр Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности строевых частей.

белорусь и россия договорились о развертывании "общей региональной группировки войск".