В Херсоне россияне похитили из речного порта 13 барж для перевозки военных и техники через Днепр

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Херсоне российские оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Во временно занятом городе Херсоне оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, на временно оккупированной территории украинского Крыма оккупационные власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней эвакуации (на территорию российской федерации). Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.

Также Генштаб сообщает, что руководство республики беларусь продолжает оказывать помощь российской федерации для осуществления военной агрессии на территории Украины. По имеющейся информации, очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами прибыл из Гомеля на временно оккупированную территорию АР Крым.

Дополнение

Издание Financial Times со ссылкой на западных военных пишет, что ВСУ могут освободить Херсон от российской оккупации и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе.