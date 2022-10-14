Оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов по Украине – Генштаб

КИЕВ. 14 октября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали инфраструктура и мирные граждане 7 населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. В течение текущих суток пострадала инфраструктура и мирные граждане населенных пунктов Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что для своих преступлений противник использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты иранского производства.

«В общей сложности, за текущие сутки, оккупанты нанесли три ракетных и десять авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня», - информирует Генштаб.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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Также противник совершал обстрелы:

· на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Украинское и Атинское Сумской области;

· на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанск, Зеленое, Старица, Двуречная и Гряниковка;

· на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Первомайское, Надежда, Новоегоровка, Ольговка, Грековка, Ямполевка, Терны, Заречное, Торское;

· на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам свыше пятнадцати населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. В частности, Северск, Белогоровка, Григоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Опытное, Иванград;

· на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское и Марьинка.

· в Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает обустраивать позиции для обороны. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них - Новоселка, Времовка, Новополь, Нескучное, Золотая Нива, Угледар, Каменское и Белогорье.