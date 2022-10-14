Умер актер Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

КИЕВ. 14 октября. УНН. В возрасте 72 лет умер шотландский актер Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида в серии фильмов о «Гарри Поттере». Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

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«Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Бонде до «Крекера» и «Гарри Поттера», умер в возрасте 72 лет. Эту информацию в пятницу подтвердил его агент», - говориться в сообщении.

Детали

Колтрейн шотландский кино- и телеактёр, комик, сценарист, продюсер. Бывший член байкерской организации «Ангелы Ада». Известен в основном как исполнитель роли доктора Эдди «Фитца» Фитцжеральда в британском телевизионном сериале «Метод Крекера» и Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, а также ролью сестры Инвиолаты в фильме «Монашки в бегах».

Дополнение

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