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Умер актер Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

Умер актер Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

Робби Колтрейн

КИЕВ. 14 октября. УНН. В возрасте 72 лет умер шотландский актер Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида в серии фильмов о «Гарри Поттере». Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Цитата

«Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Бонде до «Крекера» и «Гарри Поттера», умер в возрасте 72 лет. Эту информацию в пятницу подтвердил его агент», - говориться в сообщении.

Детали

Колтрейн шотландский кино- и телеактёр, комик, сценарист, продюсер. Бывший член байкерской организации «Ангелы Ада». Известен в основном как исполнитель роли доктора Эдди «Фитца» Фитцжеральда в британском телевизионном сериале «Метод Крекера» и Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, а также ролью сестры Инвиолаты в фильме «Монашки в бегах».

Дополнение

Британская актриса Анджела Лэнсбери, которая известна по главной роли в сериале "Она написала убийство", умерла 11 октября в возрасте 96 лет.

Источник: УНН
Теги: кино, смерть
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