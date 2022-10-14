США отправят в Украину боеприпасы и бронемашины Humvee в рамках пакета помощи на 725 млн долларов – СМИ

КИЕВ. 14 октября. УНН. Ожидается, что США в рамках следующего пакет помощи Украине, в размере 725 миллионов долларов, направят боеприпасы и бронемашины Humvee. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам американских чиновников, ожидается, что следующий пакет помощи администрации Байдена в области безопасности для Украины будет включать боеприпасы и транспортные средства Humvees.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что сроки объявления пакета оружия, а также его содержимое и стоимость могут измениться.

Один из официальных лиц сказал, что, хотя пакет помощи не будет включать средства для отражения массированных ракетных атак, однако, он был разработан для укрепления способности Украины давать отпор рф в контрнаступлении.

Боеприпасы и техника будут отправлены с использованием президентского решения о сокращении вооружений (PDA). Это позволит доставить все в Украину уже в ближайшие дни после объявления.

Также сообщается, что боеприпасы и транспортные средства будут отправлены с использованием президентского решения о сокращении воружения (PDA), что позволит отправить их в Украину в ближайшие дни.

Дополнение

Украина получит от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS в текущем месяце.