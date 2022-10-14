На ЗАЭС восстановлено резервное питание - МАГАТЭ

КИЕВ. 14 октября. УНН. Резервное питание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды лишилась доступа к внешнему электричеству. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МАГАТЭ.

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«Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), столь необходимое событие после того, как за последнюю неделю станция дважды лишилась доступа к внешнему электричеству», - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что группа МАГАТЭ также заявила, что продолжаются дальнейшие подготовительные работы по перезапуску пятого энергоблока, и ожидается, что работы по перезапуску 6-го энергоблока начнутся завтра. Перезапуск займет несколько дней.

«Отдельно ЗАЭС получила дополнительные запасы топлива для своих 20 дизель-генераторов после прибытия семи грузовиков, пять из которых недавно прибыли из города Запорожье, а два ранее — с территории, оккупированной россией. В настоящее время на станции есть топливо, по крайней мере, на десять дней работы дизеля в случае отключения внешнего питания», - говориться в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел консультации на высоком уровне с Украиной и россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, подчеркнув, что это срочно необходимо для предотвращения ядерной аварии. Консультации идут.

Дополнение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после проведения переговоров с украинской и российской сторонами по Запорожской АЭС отметил, что ситуация невыносима и требует немедленных действий.

Ранее Гросси провел переговоры с российским диктатором владимиром путиным. Президент рф заявил главе МАГАТЭ, что "открыт к диалогу" по Запорожской АЭС.