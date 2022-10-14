В беларуси заявили, что российские военные начнут прибывать в ближайшие дни

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские войска совместной группировки в ближайшие дни начнут прибывать в белорусь. Об этом сообщил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил республики беларусь по научной работе полковник виктор тумар, передает УНН со ссылкой на BELTA.

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"В настоящее время решение о создании Региональной группировки войск (сил) реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах. Считаю необходимым отметить, что буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей Региональной группировки войск (сил)», - сказал Тумар.

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По его словам, с ними будут проводиться плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства.

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