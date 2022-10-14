Зеленский посетил военный госпиталь и вручил госнаграды защитникам Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. В День защитников и защитниц Украины Президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, передает УНН.

Детали

Глава государства побывал в реанимационном и травматологическом отделениях. Медики рассказали Президенту о характере травм, которые получили бойцы, течение лечения и выздоровление.

Владимир Зеленский пообщался с ранеными воинами и вручил им государственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Спасибо за службу. Желаю вам скорейшего выздоровления. Благодарю всех нас за защиту государства», – сказал Президент.

Он также встретился с медицинским персоналом военного госпиталя и вручил государственные награды за самоотверженность и профессионализм, оказание медицинской помощи и сохранение жизни людей в условиях военного положения.

«Вы также являетесь защитниками Украины, поскольку сохраняете жизнь наших воинов. Все бойцы говорят, что наши врачи – высшего класса. Благодарю вас и ваши семьи за то, что вы у нас такие есть», – отметил Глава государства.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения рф в этом госпитале создана действенная система эвакуации раненых на соответствующее лечение. С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения.

Госпиталь постоянно помогает украинским военным, освобожденным из плена. Также здесь отлажена действенная система психологической реабилитации.