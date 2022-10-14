Экоактивисты облили картину Ван Гога "Подсолнухи" томатным супом

КИЕВ. 14 октября. УНН. Активисты движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Что дороже, искусство или жизнь? Это стоит больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Вас больше волнует защита картины или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни является частью стоимости нефтяного кризиса, топливо недоступно для миллионов замерзших и голодных семей. Они даже не могут позволить себе разогреть банку супа", - сказала одна из активисток 21-летняя Фиби Пламмер.

Детали

Охание и крик "О Боже!" раздались в момент, когда двое молодых активистов облили жидкостью картину, пишет The Guardian.

Затем активистки вытащили клей, нанесли на руки и "приклеились" к стене у картины.

В галерее подтвердили, что сама картина не пострадала, поскольку находилась под защитным стеклом. Активисты уверяют, что учитывали это, когда планировали акцию.

Позже работники Национальной галереи быстро убрали помещение.

У посетителей Национальной галереи акция вызвала смешанные чувства. Один человек, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что он понимает причину протеста, но волнуется из-за "хорошего произведения искусства, отражающего лучшее в человечестве".

Ранее активисты покрыли напечатанной иллюстрацией картину Джона Констебла "Телега для сена". После картина была изъята для экспертизы реставраторами. Также активисты "приклеивались" к копии "Тайного ужина" Леонардо да Винчи, во время этой акции они также разрисовали стену под картиной аэрозольной краской.

В течение последних двух недель группа Just Stop Oil устраивала сидячие протесты на дорогах в центре Лондона, вызывая возмущение водителей и пассажиров, но пятничная акция оказалась эскалацией ее тактики, отмечает The Guardian.

Напомним

Несколько активистов в Великобритании приклеились руками к раме картины Винсента Ван Гога, выставленной в лондонской художественной галерее.