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В Сумской области на вражеской мине подорвался комбайн

В Сумской области на вражеской мине подорвался комбайн

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Вблизи с. Славгород, Краснопольское общество, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

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"В полвторого дня, близ с. Славгород, Краснопольской общины, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн. Аграрий - живой и невредимый, комбайн - поврежден", - отметил Живицкий.

Кроме этого, около 15 часов враг выпустил 4 мины по территории Глуховской общины. Без жертв и разрушений.

Напомним 

Российские войска ударили из реактивной артиллерии по Дружбовской общине Сумской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Сумы и Сумская область, комбайны
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