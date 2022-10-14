В Сумской области на вражеской мине подорвался комбайн

КИЕВ. 14 октября. УНН. Вблизи с. Славгород, Краснопольское общество, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"В полвторого дня, близ с. Славгород, Краснопольской общины, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн. Аграрий - живой и невредимый, комбайн - поврежден", - отметил Живицкий.

Кроме этого, около 15 часов враг выпустил 4 мины по территории Глуховской общины. Без жертв и разрушений.

Напомним

Российские войска ударили из реактивной артиллерии по Дружбовской общине Сумской области.