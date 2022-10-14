Новости: Криминал и ЧП
14 октября 2022, 22:50 • Юлиана Росковинская • 15840
В Сумской области на вражеской мине подорвался комбайн
КИЕВ. 14 октября. УНН. Вблизи с. Славгород, Краснопольское общество, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"В полвторого дня, близ с. Славгород, Краснопольской общины, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн. Аграрий - живой и невредимый, комбайн - поврежден", - отметил Живицкий.
Кроме этого, около 15 часов враг выпустил 4 мины по территории Глуховской общины. Без жертв и разрушений.
Напомним
Российские войска ударили из реактивной артиллерии по Дружбовской общине Сумской области.
Источник: УНН
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