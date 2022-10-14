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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Полностью восстановлены 15 объектов, которые хотели уничтожить оккупанты - Зеленский

Полностью восстановлены 15 объектов, которые хотели уничтожить оккупанты - Зеленский

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена техническая возможность снабжения электричеством. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений, передает УНН.

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"15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные", - отметил он.

Детали

Зеленский также обратился к украинцам, подчеркнув, что все еще нужно сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

"Это также элемент защиты нашего государства", – сказал он.

Добавим

В результате вражеских ракетных обстрелов пропускная способность магистральных энергетических сетей в Украине снижена, поэтому призыв уменьшить потребление электроэнергии остается актуальным.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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