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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом вопрос взаимодействия по делу освобождения украинских военнопленных, передает УНН.

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"Пообщался с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Обсудили взаимодействие по делу освобождения украинских военнопленных. Также пообщались о предоставлении Украине макрофинансовой поддержки. Благодарен за поддержку территориальной целостности Украины и нашей резолюции в ГА ООН", - написал Зеленский в Telegram.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мелони, одержавшей уверенную победу на недавних парламентских выборах.

Источник: УНН
Теги: Саудовская Аравия, Владимир Зеленский
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