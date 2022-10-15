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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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россия уже в атмосфере своего поражения – Зеленский

россия уже в атмосфере своего поражения – Зеленский

КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя, передает УНН.

Цитата

"Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя. Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки, у них есть оружие, ракеты и "Шахиды", которые они применяют против Украины, пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир, но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед", - сказал Зеленский.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно максимально изолировать дипломатически российскую федерацию.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, Владимир Зеленский
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