Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
15150

Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе

Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

Цитата 

"Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - отметил Куртев.

Он также добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним 

Российские оккупанты атаковали Запорожье тремя ракетами С-300. Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.