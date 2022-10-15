Новости: Криминал и ЧП
15 октября 2022, 01:00 • Юлиана Росковинская • 15150
Оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе
КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.
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"Враг коварно атакует Запорожье дронами-камикадзе. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры. На месте произошел пожар", - отметил Куртев.
Он также добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Напомним
Российские оккупанты атаковали Запорожье тремя ракетами С-300. Поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары.
Источник: УНН
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