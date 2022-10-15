Байден подписал указ о новом пакете военной помощи Украине на 725 млн долларов

КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ, которым уполномочивает госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить для Украины "оборонительные товары и услуги Министерства обороны" на сумму 725 миллионов долларов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Белый дом.

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В решении президента США говорится, что он делегирует Государственному секретарю Энтони Блинкену полномочия распорядиться о выделении для Украины 725 млн долларов “на предметы и услуги оборонных товаров Министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине”.

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Как пишет Reuters, ожидается, что США в рамках пакета помощи Украине, в размере 725 миллионов долларов, направят боеприпасы и бронемашины Humvee.