Надкусил арбуз в прямом эфире: украинский военный намекнул на хорошие новости из Херсона

КИЕВ. 15 октября. УНН. Начальник пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский надкусил арбуз в эфире, чем тонко намекнул, что украинцам скоро стоит ждать хорошие новости из Херсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телемарафон.

Детали

Ведущий "Суспільного" Евгений Агарков отметил, что по данным западных аналитиков, ВСУ способны отвоевать Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе. Он попросил военного прокомментировать эту информацию.

Зелинский ответил, что он ждал этого вопроса и подготовился. Он достал ломтик арбуза, надкусил в прямом эфире и отметил, что стоит эту информацию подождать от Генерального штаба ВСУ.

Цитата

"Мы комментировать не можем, потому что это сейчас запрещено. Дождитесь от Генерального штаба информации. Вам все сообщат, все расскажут. И все будет Украина", - подчеркнул Зелинский, держа в руках арбуз.

Напомним

Издание Financial Times, со ссылкой на западных военных пишет, что ВСУ могут освободить Херсон от российской оккупации и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе.