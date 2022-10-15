Дайверы показали снимки подводной деревни в одном из "самых чистых озер Германии"

КИЕВ. 15 октября. УНН. Подводная деревня находится в одном из "самых чистых озер Германии" Ильзе, в немецком Аугсбурге (Бавария). На дне дайверы сделали снимки. На одном из кадров изображена подводная церковь с водорослями опутанными вокруг креста и полуразрушенная башня на туманном фоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.

Детали

Раньше на этом месте был большой карьер. Его затопили, чтобы создать подводную площадку для дайверов, а также условия для стимулирования роста водорослей и бодяг (пресноводных губок), таким образом здания впоследствии окрасятся в яркие зеленые цвета. Благодаря большому количеству водорослей это баварское озеро считается одним из самых чистых в Германии.

Отмечается, что дайверам разрешают совершать погружения только после прохождения курса основ экологии и проверки основ дайвинга. Местная администрация стремится сохранить экологическую чистоту и распространять информацию о биологии пресной воды.

Снимки сделал немецкий фотограф и инструктор по дайвингу Матей Мишкович.

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"Это редкие подводные кадры, потому что доступ ограничен", — сказал 38-летний дайвер.

"Нужно проплыть около получаса с компасом, в воде видна великолепная растительность и рыба: окуни, щуки и карпы. Подводный пейзаж завораживает, есть небольшие горы высотой около восьми метров", — добавил он.

Напомним

В Тихом океане нашли корабль ВМС США Samuel B. Roberts, который затонул на глубине 6 895 метров. Эсминец потерпел поражение в битве с флотом Японии у острова Самар в 1944 году.