Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6000

УПЛ: "Минай" сыграл вничью с "Вересом"

УПЛ: "Минай" сыграл вничью с "Вересом"

КИЕВ. 15 октября. УНН. "Минай" и "Верес" провели в пятницу 14 октября матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги, передает УНН.

Детали

Арбитр из Днепра Виталий Романов зафиксировал ничейный результат - 1:1.

Голы: Олег Вишневский (64-я минута) - Виталий Дахновский (5).

После игры "Минай" и "Верес" идут в чемпионате соответственно на одиннадцатом (6 очков) и четвертом (11) местах.

Сегодня, 15 октября, сыграют "Металлист" и "Ворскла" (13.00), "Металлист 1925" и "Львов". Программу тура продолжат в воскресенье, львовский "Рух" и "Днепр-1" (15.00), донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" (17.00).

Матчи "Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог), "Заря" (Луганск) - "Колос" (Ковалевка) перенесены.

Напомним 

На старте баскетбольного Еврокубка ФИБА "Прометей" обыграл "Литкабелис".

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.