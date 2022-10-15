УПЛ: "Минай" сыграл вничью с "Вересом"

КИЕВ. 15 октября. УНН. "Минай" и "Верес" провели в пятницу 14 октября матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Премьер-лиги, передает УНН.

Детали

Арбитр из Днепра Виталий Романов зафиксировал ничейный результат - 1:1.

Голы: Олег Вишневский (64-я минута) - Виталий Дахновский (5).

После игры "Минай" и "Верес" идут в чемпионате соответственно на одиннадцатом (6 очков) и четвертом (11) местах.

Сегодня, 15 октября, сыграют "Металлист" и "Ворскла" (13.00), "Металлист 1925" и "Львов". Программу тура продолжат в воскресенье, львовский "Рух" и "Днепр-1" (15.00), донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" (17.00).

Матчи "Черноморец" (Одесса) - "Кривбасс" (Кривой Рог), "Заря" (Луганск) - "Колос" (Ковалевка) перенесены.

Напомним

На старте баскетбольного Еврокубка ФИБА "Прометей" обыграл "Литкабелис".