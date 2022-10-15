На шахте в Турции произошел взрыв, погибли 25 человек

КИЕВ. 15 октября. УНН. На угольной шахте на севере Турции произошел взрыв, погибли 25 человек. Пострадали 11, из которых 4 находятся в реанимации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи.

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"К сожалению, количество жертв в Бартине достигло 25 человек. Имеем 11 пострадавших, которые находятся на лечении. 1 из них тяжелый, 4 наших пациентов в реанимации. Шестерых наших граждан санитарными машинами доставили в ожоговый центр Анкары и Стамбула", - отметил он.

По данным властей провинции Бартин, где расположена шахта, взрыв произошел на глубине 300 метров.

Напомним

На угольной шахте Миндели в грузинском городе Ткибули произошел взрыв, в результате которого погиб шахтер.