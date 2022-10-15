В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов
КИЕВ. 15 октября. УНН. Новый пакет военной помощи для Украины на 725 млн долларов включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 5 000 единиц противотанкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Пентагона.
Цитата
"Соединенные Штаты предоставили беспрецедентную помощь по безопасности Украине и будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку", - говорится в сообщении.
Детали
Новый пакет военной помощи включает:
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 5 000 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
- 5 000 единиц противотанкового оружия;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
- стрелковое оружие и более 2 000 000 боеприпасов к нему;
- медицинские средства.
Добавим
Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ, которым уполномочивает госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить для Украины "оборонных товаров и услуг Министерства обороны" на сумму 725 миллионов долларов.