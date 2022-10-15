Изменение климата смертельно для коралловых рифов: новое исследование

КИЕВ. 15 октября. УНН. Ученые давно определили, что глобальное потепление негативно влияет на коралловые рифы, а недавние исследования показали, что изменения климата нанесут океану большой вред, который повлечет последствия для природы и человечества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Исследователи из Гавайского университета предсказали влияние на коралловые рифы Земли на основе изменений температуры поверхности моря, подкисления океана, тропических штормов, землепользования и населения. Их результаты показали, что, несмотря на один фактор стресса в нынешних условиях, половина мировых коралловых рифов будет окончательно повреждена к 2050 году. Однако, учитывая многочисленные стрессовые факторы, эта дата приходится на 2035 год.

В ходе исследования ученые обнаружили, что 99% коралловых рифов окажутся в неподходящих условиях. Это негативно повлияет на океан и природу в целом.

Исследования показали, что даже не гибель, а простое снижение размеров и сложности структуры рифов повлияет на размер волн. Если потепление будет продолжаться по ожидаемому сценарию, высота волн, достигающих берега, в 2100 году будет в 2,4 раза больше.

Ученые надеются, что полученные в ходе исследования данные помогут изучить все возможные последствия и предотвратить хотя бы некоторые из них, чтобы сохранить разнообразие этих экосистем.

Напомним

Ученые подсчитали, что климатический кризис сделал рекордную засуху этим летом в северном полушарии как минимум в 20 раз более вероятной. Без глобального потепления, вызванного деятельностью человека, это событие можно было бы ожидать лишь раз в четыре столетия.