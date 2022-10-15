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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 15 октября

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 15 октября

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября, отправится один эвакуационный поезд. Соответствующая информация появилась на сайте “Укрзализныци”, передает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд на 15 октября:

• 16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов.

Напомним

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

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Источник: УНН
Теги: Укрзализныця
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