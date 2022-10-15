Twitter планирует ввести новую функцию: пользователи смогут запретить упоминание своего аккаунта другими

КИЕВ. 15 октября. УНН. Социальная сеть Twitter планирует добавить функцию, которая позволит запретить другим упоминать учетную запись пользователя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Twitter работает над функцией, которая позволит контролировать, кто может упоминать вас, а тестовая версия, обнаруженная исследователем и инженером Джейн Манчун Вонг, позволит полностью блокировать упоминания.

Дизайнер конфиденциальности Twitter Доминик Камоцци подтвердил, что эта функция находится в работе и попросил сообщество высказать свои замечания по ней, пишет The Verge.

Добавим

Это уже не первый раз, когда Twitter позволяет ограничивать круг тех, кто может взаимодействовать с учетной записью пользователя. В августе 2020 года Twitter разрешил лишить некоторых пользователей права отвечать на записи, в октябре 2021 года сервис разрешил удалять подписчиков без блокировки.

Напомним

Twitter начал тестировать возможность редактирования твитов.