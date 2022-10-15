Корабельная группировка врага состоит из 12 кораблей и катеров

КИЕВ. 15 октября. УНН. Корабельная группировка вражеских сил в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Корабельная группировка вражеских сил в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров, которые уже привычно маневрируют вблизи Крыма, прячась от шторма и нашего оружия за мысом Тарханкут", - говорится в сообщении.

Детали

Наготове 3 ракетоносителя, среди которых один подводный, снаряженные частично использованным запасом "Калибров" в количестве 12 штук, пишет ОК "Юг".

В командовании также отметили, что угрозы ракетных ударов и атак дронами остаются актуальными.

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