Захватчики на оккупированных территориях усиливают проверки на блокпостах

КИЕВ. 15 октября. УНН. На временно оккупированных территориях российские захватчики усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные меры стали жестче – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"На оккупированных территориях рашисты усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные мероприятия стали жестче – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома", - говорится в сообщении.

Напомним

По информации СМИ, на въезде в Симферополь и Севастополь выставили блокпосты. Российская полиция проверяет все авто.