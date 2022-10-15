Новости: Криминал и ЧП
15 октября 2022, 05:32 • Юлиана Росковинская • 15870
Захватчики на оккупированных территориях усиливают проверки на блокпостах
КИЕВ. 15 октября. УНН. На временно оккупированных территориях российские захватчики усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные меры стали жестче – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Цитата
"На оккупированных территориях рашисты усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные мероприятия стали жестче – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома", - говорится в сообщении.
Напомним
По информации СМИ, на въезде в Симферополь и Севастополь выставили блокпосты. Российская полиция проверяет все авто.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram