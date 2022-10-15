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Новости: Криминал и ЧП
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Захватчики на оккупированных территориях усиливают проверки на блокпостах

Захватчики на оккупированных территориях усиливают проверки на блокпостах

КИЕВ. 15 октября. УНН. На временно оккупированных территориях российские захватчики усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные меры стали жестче – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Цитата

"На оккупированных территориях рашисты усиливают проверки на блокпостах, фильтрационные мероприятия стали жестче – тщательно проверяют содержимое телефонов и других гаджетов, проводят детальный обыск автомобилей, личных вещей, врываются в дома", - говорится в сообщении.

Напомним 

По информации СМИ, на въезде в Симферополь и Севастополь выставили блокпосты. Российская полиция проверяет все авто.

Источник: УНН
Теги: Украина, блок-пост, война с Россией
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