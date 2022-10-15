В Скадовском и Херсонском районах оккупанты похитили двух человек за проукраинскую позицию - ОК "Юг"

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Скадовском и Херсонском районах российские оккупанты похитили двух человек за их проукраинскую позицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

В ОК "Юг" также отметили, что в центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги.

В Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия захватчики похитили технику, лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику другое имущество.

Цитата

"Все факты преступлений даже на оккупированной территории тщательно фиксируются и будут расследованы правоохранительными органами Украины, переданы в международные правовые институты", - отмечают в командовании.

Напомним

В Херсонской области российские оккупанты устроили пытки супругов за проукраинскую позицию.