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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Новости: Криминал и ЧП
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В Скадовском и Херсонском районах оккупанты похитили двух человек за проукраинскую позицию - ОК "Юг"

В Скадовском и Херсонском районах оккупанты похитили двух человек за проукраинскую позицию - ОК "Юг"

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Скадовском и Херсонском районах российские оккупанты похитили двух человек за их проукраинскую позицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

В ОК "Юг" также отметили, что в центре Херсона оккупанты из одного из офисов похитили спецодежду, обувь и деньги.

В Бериславском районе с территории сельскохозяйственного предприятия захватчики похитили технику, лабораторные приборы, бытовую и оргтехнику другое имущество.

Цитата

"Все факты преступлений даже на оккупированной территории тщательно фиксируются и будут расследованы правоохранительными органами Украины, переданы в международные правовые институты", - отмечают в командовании.

Напомним 

В Херсонской области российские оккупанты устроили пытки супругов за проукраинскую позицию.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией, похищение
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