Украинские защитники уничтожили почти 20 оккупантов, 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и вражеский танк

КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинские военные уничтожили 18 российских оккупантов, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", вражеский танк, крупнокалиберную пушку "Гиацинт-Б". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Подтвержденные потери врага составляют 18 оккупантов, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 1 самоходная пушка 203 калибра "Пион", 4 единицы авто-бронетехники, 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Повреждены еще 3 самоходные гаубицы "Мста-С", еще 1 "Град", 1 крупнокалиберная пушка "Гиацинт-Б", 1 танк и другая бронированная техника.

Напомним

В районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области украинские военные уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, которая транспортировалась железнодорожным транспортом.