Новости: Криминал и ЧП
15 октября 2022, 06:00 • Юлиана Росковинская • 26730
Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру
КИЕВ. 15 октября. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру, передает УНН.
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"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь в укрытия. Берегите себя!", - отметил он.
Добавим
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев также сообщил о вражеской атаке на Запорожье.
"Враг продолжает атаковать Запорожье. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Куртев в Telegram.
Напомним
Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Повреждены объекты инфраструктуры.
Источник: УНН
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