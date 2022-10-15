Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру

КИЕВ. 15 октября. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру, передает УНН.

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"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь в укрытия. Берегите себя!", - отметил он.

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Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев также сообщил о вражеской атаке на Запорожье.

"Враг продолжает атаковать Запорожье. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Куртев в Telegram.

Напомним

Российские оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. Повреждены объекты инфраструктуры.