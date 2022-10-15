Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу

КИЕВ. 15 октября. УНН. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

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"Обстановка на южнобугском направлении достаточно напряженная, но контролируемая. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение боевого дня наносил огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого соприкосновения. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активизировал поверочную разведку, в частности в Баштанском и Бериславском районах", - говорится в сообщении.

Детали

Реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" вечером врагом выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде, что на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали.

Штурмовой и армейской авиацией 6 раз атаковано направление Давыдова Брода.

Нашей авиацией нанесено 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и хранения боезапаса.

Напомним

В Скадовском и Херсонском районах оккупанты похитили двух человек за проукраинскую позицию.