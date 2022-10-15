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Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу

КИЕВ. 15 октября. УНН. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Цитата

"Обстановка на южнобугском направлении достаточно напряженная, но контролируемая. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение боевого дня наносил огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого соприкосновения. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активизировал поверочную разведку, в частности в Баштанском и Бериславском районах", - говорится в сообщении.

Детали

Реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" вечером врагом выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде, что на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали.

Штурмовой и армейской авиацией 6 раз атаковано направление Давыдова Брода.

Нашей авиацией нанесено 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и хранения боезапаса.

Напомним 

В Скадовском и Херсонском районах оккупанты похитили двух человек за проукраинскую позицию.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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