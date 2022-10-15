В районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры, Токмак, поражено около 100 оккупантов, среди них более 25 только что мобилизованных

КИЕВ. 15 октября. УНН. По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам нашей страны. За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного. Днепропетровская область и город Очаков подверглись ударам иранских ударных БпЛА. Шесть из девяти удалось сбить нашим защитникам.

Для своих преступлений противник продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. За минувшие сутки, оккупанты нанесли шесть ракетных и тридцать авиационных ударов, совершили сорок восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БпЛА, который удалось сбить;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Двуречное;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекамянское, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Першотравневое, Роздоловка, Табаевка, Терны и Ямполовка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Отрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Камянка, Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Невельское, Марьинка, Красногоровка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более двадцати районов населенных пунктов. Среди них - Великая Новоселка, Временка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. Так, в одну из больниц города Донецк, за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спирное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, пятнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, двенадцать складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и двадцать других важных целей.

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