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Новости: Криминал и ЧП
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Вражеский обстрел Запорожья: пострадали объекты инфраструктуры

Вражеский обстрел Запорожья: пострадали объекты инфраструктуры

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские захватчики атаковали Запорожье. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

Цитата

"Рашистские террористы снова разбудили город своими проклятыми ракетами. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы. Информация о пострадавших людях выясняется", - отметил он.

По предварительной информации, также сработали Силы ПВО.

"Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80", - добавил Куртев.

Напомним 

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией
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