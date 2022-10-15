Вражеский обстрел Запорожья: пострадали объекты инфраструктуры

КИЕВ. 15 октября. УНН. Российские захватчики атаковали Запорожье. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

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"Рашистские террористы снова разбудили город своими проклятыми ракетами. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы. Информация о пострадавших людях выясняется", - отметил он.

По предварительной информации, также сработали Силы ПВО.

"Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80", - добавил Куртев.

Напомним

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру.