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ВСУ уничтожили пять вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью

ВСУ уничтожили пять вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью

КИЕВ. 15 октября. УНН. Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над Днепропетровской областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Цитата

"Удачная ночная охота наших защитников неба. Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Три над Криворожским районом, два - над Никопольским. Слава нашим защитникам", - отметил Резниченко.

Напомним 

Украинские защитники уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, война с Россией
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