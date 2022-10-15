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15 октября 2022, 07:31 • Юлиана Росковинская • 16350
ВСУ уничтожили пять вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью
КИЕВ. 15 октября. УНН. Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над Днепропетровской областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Удачная ночная охота наших защитников неба. Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136". Три над Криворожским районом, два - над Никопольским. Слава нашим защитникам", - отметил Резниченко.
Напомним
Украинские защитники уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.
Источник: УНН
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