Генштаб: смертность среди раненых российских военных превышает 50%

КИЕВ. 15 октября. УНН. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования эвакуировать тяжело раненых российских военных на территорию рф, смертность среди них превышает 50%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. Так, в одну из больниц города Донецк, за эту неделю поступило около 100 раненых.

В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%.

Напомним

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных.