Днепропетровская область: оккупанты били по трем громадам, есть раненые

КИЕВ. 15 октября. УНН. Оккупанты били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской. В Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

В Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они находятся в больнице. Состояние средней тяжести.

В городе разбито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах люди не пострадали. Повреждено промышленное предприятие и дома.

Напомним

Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над Днепропетровской областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".